В Казахстане задержаны 15 членов ОПГ

По информации ведомства, что "дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы".

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Казахстанские правоохранители задержали 15 участников организованных преступных групп, один из задержанных находился в международном розыске по подозрению в совершении убийства на территории РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

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Известно, что 11 сентября сотрудники КНБ совместно с МВД Казахстана провели спецоперацию для пресечения деятельности трех ОПГ, которые занимались вымогательством, рейдерством и торговлей оружия.

"В рамках спецоперации в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе и Костанай задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок, один из которых находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат. Задержанные водворены в ИВС департамента полиции города Нур-Султан, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, что "дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы".