В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Напомним, что подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В России предложили ввести в стране минимальную зарплату в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Почасовой МРОТ может быть применен "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда", - говорится в сообщении.

Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, что подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.