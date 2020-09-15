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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Алексей Сухоруков
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Sputnik Узбекистан
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Напомним, что подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В России предложили ввести в стране минимальную зарплату в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Почасовой МРОТ может быть применен "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда", - говорится в сообщении.

Сейчас проект соглашения находится в стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, что подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих развитых странах.

 

 

Теги:
оплата, деньги, зарплата, Россия, Россия



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