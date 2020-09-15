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Сотрудник лаборатории

Переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней - Роспотребнадзор

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200915/14981269/Perebolevshiy-COVID-19-mozhet-byt-zarazen-do-90-dney---Rospotrebnadzor.html

Гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Человек, переболевший коронавирусом, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН.

По словам эксперта, гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

Напомним, в мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев COVID-19, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших США.

В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом >>

За всю пандемию в стране зарегистрировали 1 073 849 больных, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.

Теги:
пандемия, болезнь, Карантин, Роспотребнадзор, коронавирус



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