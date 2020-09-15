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"Покойся с миром": в Сети "похоронили" Джоан Роулинг

© AFP 2018 / Justin Tallis
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Главный герой нового романа Роулинг — серийный убийца, который переодевается в женщину и жестоко расправляется со своими жертвами.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Twitter появился хештег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг") и уже выбивается в первое место по популярности.

Оказалось, что пользователи соцсети желают смерти автору книг о Гарри Поттере из-за ее новой книги "Беспокойная кровь".

Главный герой нового романа Роулинг — серийный убийца, который переодевается в женщину и жестоко расправляется со своими жертвами.

Люди сочли такой сюжет "трансфобным", так как он показывает женщин-трансгендеров серийными убийцами. 

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Напомним, что скандал с обвинением Джоан Роулинг в трансфобии начался еще в июне.

Джоан Роулин - британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров, также стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории.

Теги:
скандал, Джоан Роулинг, Культура



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