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Apple Watch Series 6

Отслеживание кислорода в крови и мытье рук: презентация новинок Apple

Apple
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Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch, iPad и новые сервисы.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Компания Apple провела традиционный осеннюю презентацию новых устройств.

На этот раз пресс-конференция была посвящена Apple Watch, iPad и сервисам, а вот показ нового iPhone переносят на октябрь.

Глава компании Apple Тим Кук представил новое поколение смарт-часов Apple Watch - шестая версия.

Устройство будет стоить в России от 36 990 рублей. Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой.

Презентация Apple Watch
© AFP 2018 / HANDOUT
Презентация Apple Watch

Более того, в watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение "Сон" для отслеживания сна.

Также часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.

Apple также представила новый водонепроницаемый "монобраслет" и бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5, которые будут стоить от 24 990 рублей. В SE нет датчика кислорода в крови.

Вторая половина презентации была посвящена новым версиям iPad. Планшет теперь выглядит как iPad Pro, имеет 11-дюймовый дисплей с небольшой рамкой по периметру. Он будет выпускаться в пяти цветах: классические черный, белый и золотой, а также новые зеленый и синий.

iPad Air на презентации Apple
© AFP 2018 / APPLE INC.
iPad Air на презентации Apple

Стоимость базового устройства составляет 30 тысяч рублей за версию с Wi-Fi и 42 тысячи — за модификацию с сотовым модулем. Стоимость iPad Air начинается от 56 тысяч рублей.

В конц презентации Apple анонсировала несколько новых сервисов и подписок. В первую очередь компания рассказала о подписке Fitness+. Сервис помогает подбирать тренировки на основе физических способностей пользователя. Доступны видеоуроки и настройка различных параметров вроде типа занятий, доступного оборудования и продолжительности тренировки.

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Стоимость составляет 10 долларов в месяц (или 80 долларов в год).

Вместе с тем компания анонсировала единую подписку Apple One, куда входят доступ к Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 гигабайт хранилища в iCloud. В России ее стоимость составляет для России 365 рублей, а в США - 15 долларов.

Теги:
цифровые технологии, технологии, IT-технологии, США, США, Презентация, iPhone, iPhone, Apple



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