Представитель Индии в знак протеста покинул встречу в рамках ШОС

Советник по безопасности Пакистана продемонстрировал карту, на которой часть Индии была обозначена территорией Пакистана. После консультаций с принимающей стороной индийская делегация покинула встречу в знак протеста.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Во время встречи советников по национальной безопасности государств-членов ШОС представитель индийской стороны в знак протеста покинул зал заседаний. Это произошло после того, как глава делегации Пакистана продемонстрировал новую карту своей страны, на которой часть Индии была обозначена территорией Пакистана, передает РИА Новости.

В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан представил новую политическую карту страны, которая включает в состав Пакистана союзные территории Джамму и Кашмир и город Джунагад в индийском штате Гуджарат. В свою очередь Индия назвала эту публикацию "упражнением в политическом абсурде", отметив, что подобные заявления не имеют ни юридической силы, ни международного авторитета.

"Это (демонстрация) было вопиющим пренебрежением к совету организатора против этого и нарушением норм собрания. После консультаций с принимающей стороной индийская сторона покинула встречу в знак протеста на этом этапе", - отметил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, которого цитирует сайт индийского внешнеполитического ведомства .

Напомним, 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.