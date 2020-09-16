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"Останови ненависть": звезды "заморозили" свои аккаунты в Instagram и Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200916/14988378/Ostanovi-nenavist-zvezdy-zamorozili-svoi-akkaunty-v-Instagram-i-Facebook.html

Среди селебрити, поддержавших акцию: модель и актриса Кара Делевинь, режиссер Саша Барон Коэн, певица Деми Ловато, актер Марк Руффало, актриса Дженнифер Лоуренс и другие.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Мировые знаменитости "заморозили" свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram в рамках рекламного бойкота, объявленного компании Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".

"Мне нравится, что я могу общаться с вами в Instagram и Facebook. Но я не могу сидеть и молчать, пока эти платформы продолжают позволять распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию", — заявила Ким Кардашьян.

В среду, 16 сентября, знаменитости приостановили все свои публикации в Facebook и Instagram на 24 часа. Среди других селебрити, поддержавших акцию: модель и актриса Кара Делевинь, режиссер Саша Барон Коэн, певица Деми Ловато, актер Марк Руффало, актриса Дженнифер Лоуренс и другие.

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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Подобные посты появились и в аккаунтах других знаменитостей. Все они объединены хэштегами #StopHateforProfit ("Останови ненависть ради прибыли" - рекламный бойкот платформ Facebook) и #Instafreeze ("Заморозка Instagram").

Напомним, ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".

После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях. Общее число компаний, присоединившихся к призыву в июле, перевалило за тысячу. Позже большинство компаний приняло решение прекратить бойкот.

Теги:
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