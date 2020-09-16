В России изменили правила въезда в страну для иностранных родственников

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В России могут упростить порядок въезда для иностранных родственников, сообщает РИА Новости.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил премьер.

По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Кроме того, по словам Мишустина, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы. Он подчеркнул, что это позволит создать "более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться".