В Казахстане зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В связи с этим, с 17 сентября 2020 года введены временные ограничения на вывоз живой птицы, яиц и всех видов птицеводческой продукции.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Казахстане зафиксировали вспышку птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

"В семи районах Северо-Казахстанской области (Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, имени Габита Мусрепова, имени Магжана Жумабаева) с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов", - говорится в сообщении.

Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц. В соответствии с принятыми правилами, Республика Казахстан уведомила о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения животных.

В связи с этим, с 17 сентября 2020 года введены временные ограничения на вывоз живой птицы, яиц и всех видов птицеводческой продукции.

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Для ликвидации особо опасной болезни Республиканским противоэпизоотическим отрядом и Северо-Казахстанской территориальной инспекцией КВКН в настоящее время проводится комплекс обязательных мероприятий.

Эпизоотическая ситуация региона находится на контроле министерства.