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Арепливир

В аптеках России стал продаваться препарат от COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200921/15021871/V-aptekakh-Rossii-stal-prodavatsya-preparat-ot-COVID-19.html

На данный момент известно, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В аптеках России началась продажа препарата от коронавируса "Арепливир", сообщает RT.

"Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали", — сказал генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

По его словам, препарат уже заказали все крупные аптечные сети страны.

Препарат стоит 12 320 рублей. В одной упаковке российского лекарства от коронавируса 40 таблеток по 200 мг.

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Лекарство отпускается по рецепту, его рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом. Осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.

Напомним, в июне Минздрав одобрил препарат "Арепливир", который является аналогом изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир", применяющегося для лечения COVID-19.

Теги:
пандемия, лекарство, лекарства, коронавирус, Россия, Россия



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