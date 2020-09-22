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Как выглядит экологичный пассажирский самолет - концепт Airbus

Как выглядит экологичный пассажирский самолет - концепт Airbus

© AFP 2018 / -
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200922/15028597/Kak-vyglyadit-ekologichnyy-passazhirskiy-samolet---kontsept-Airbus.html

Они работают на разных типах водородных силовых установок. При сжигании такого топлива образуется только водяной пар, поэтому оно является экологичным. 

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Компания Airbus показала три концепта пассажирских самолетов ZEROe с нулевым уровнем вредных выбросов, сообщает The Guardian.

"Концепты, которые мы представляем сегодня, дадут миру представление о наших планах по реализации будущих полетов с нулевым выбросом. Я твердо уверен, что использование водорода как в синтетическом топливе, так и в качестве основного источника энергии для коммерческих самолетов может значительно снизить воздействие авиации на климат", — рассказал генеральный директор Airbus Гийом Фори. 

Они работают на разных типах водородных силовых установок. При сжигании такого топлива образуется только водяной пар, поэтому оно является экологичным. 

Данные концепты вмещают от 1 000 до 200 пассажиров. Наиболее удачный будет выбран к 2025 году, а первые рейсы Airbus собирается запустить в 2035-м. 

Теги:
самолет, Самолет, Airbus



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