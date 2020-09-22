Как выглядит экологичный пассажирский самолет - концепт Airbus

Они работают на разных типах водородных силовых установок. При сжигании такого топлива образуется только водяной пар, поэтому оно является экологичным.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Компания Airbus показала три концепта пассажирских самолетов ZEROe с нулевым уровнем вредных выбросов, сообщает The Guardian.

"Концепты, которые мы представляем сегодня, дадут миру представление о наших планах по реализации будущих полетов с нулевым выбросом. Я твердо уверен, что использование водорода как в синтетическом топливе, так и в качестве основного источника энергии для коммерческих самолетов может значительно снизить воздействие авиации на климат", — рассказал генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Они работают на разных типах водородных силовых установок. При сжигании такого топлива образуется только водяной пар, поэтому оно является экологичным.

Данные концепты вмещают от 1 000 до 200 пассажиров. Наиболее удачный будет выбран к 2025 году, а первые рейсы Airbus собирается запустить в 2035-м.