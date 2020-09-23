Том Круз отправится в космос

Актер снимет в космосе кинофильм, название которого пока держится в строжайшем секрете. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Американский актер Том Круз отправится в космическое путешествие на корабле Илона Маска Crew Dragon.

"Актер совершит туристическую поездку на орбитальную станцию", - говорится в сообщении.

Вместе с ним на МКС полетит режиссер Даг Лайман, с которым Том Круз и NASA делают совместный кинопроект о космосе. В экспедиции примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир.

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Название космической ленты, которую они собираются снять пока держится в секрете.

Напомним, о том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС стало известно в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: "В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС".