Александр Лукашенко согласно Конституции страны принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь".

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, а сама церемония инаугурации сейчас проходит во Дворце Независимости, сообщает Sputnik Беларусь.

Проведение инаугурации держалось в тайне.

Тем не менее, высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.

"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

Александр Лукашенко согласно Конституции страны принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

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Напомним, главная электоральная кампания в республике завершилась 9 августа. Согласно официальным данным за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Общая явка составила 84,28%, причем досрочно проголосовало больше 40% белорусов, имеющих право голоса.

После объявления результатов в Беларуси начали проходить акции протеста граждан, которые таким образом выражают свое несогласие с итогами выборов президента республики.