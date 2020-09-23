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Город Лондон. Великобритания

В Англии ввели новые ограничения из-за коронавируса на полгода

© Flickr / Brian Smithson
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В частности, он призвал всех работать удаленно, пабы и рестораны закрывать с четверга в 10 вечера, а заказы принимать только у сидящих за столами посетителей. 

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Великобритании ввели новые ограничения в связи со второй волной коронавируса, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер.

"Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас", - сказал Джонсон.

В частности, он призвал всех работать удаленно, пабы и рестораны закрывать с четверга в 10 вечера, а заказы принимать только у сидящих за столами посетителей. 

Также Джонсон призвал жителей страны избегать лишней социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут приходить 30 человек.

Накануне число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 4368, скончались 11 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигает 398 625, умерших - 41 788.

Теги:
пандемия, коронавирус, Великобритания, Великобритания



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