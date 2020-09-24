Глава Киргизии назвал железную дорогу Китай-Узбекистан соединением Европы и Азии

По словам Жээнбекова, жизненно важное значение имеет развитие системы транспортно-коммуникационных коридоров, логистических центров и терминалов.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступая на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций, назвал строительство железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан соединением Европы и Азии.

"Строительство и запуск железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" станет значимым нашим вкладом в соединении Азии с Европой", - заявил глава государства.

По словам Жээнбекова, жизненно важное значение имеет развитие системы транспортно-коммуникационных коридоров, логистических центров и терминалов. Потому, подчеркнул президент, необходимо воссоздать основные маршруты древнего Великого Шелкового пути.

Как добавил президент, Киргизия придает особое значение региональному сотрудничеству в Центральной Азии. Взаимодействие между странами развивается в динамичном русле. Одна из главных задач - это снятие барьеров на пути к экономической кооперации в целях повышения благосостояния народов центральноазиатских республик.

Глава Узбекистана также в ходе видеовыступления озвучил несколько важных предложений. Среди них - разработка Международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии, принятие специальной резолюции Генассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека и проведение в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2021 году в Хиве Международного форума "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".