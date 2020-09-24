17:30 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — в четвертый раз

© AFP 2018 / MIKHAIL METZEL
В мире
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/18/15044228.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200924/15044435/Vladimira-Putina-vydvinuli-na-Nobelevskuyu-premiyu-mira--v-chetvertyy-raz.html

В Кремле уже прокомментировали выдвижение российского президента. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Служба новостей ООН
Выступление Путина на Генассамблее ООН — видео

Инициативу выразил писатель Сергей Комков. По его словам, заявку в Нобелевский комитет (находится) в Осло он направил еще 9 сентября.

"Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет пошел, и его уже никто не сможет остановить", — написал Комков в своем Facebook.

В Кремле уже отреагировали на данную новость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не произойдет.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", — ответил Песков журналистам.

Отметим, что это уже четвертый раз, когда российского лидера выдвигают на данную престижную премию. 

В этот раз награду также предложено присвоить президенту США Дональду Трампу, белорусским оппозиционерам Светлане и Сергею Тихановским и российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Теги:
Россия, Владимир Путин, премия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Баббл-гам навсегда: история появления жевательной резинки - фотолента
Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться