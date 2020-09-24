Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — в четвертый раз

В Кремле уже прокомментировали выдвижение российского президента. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Инициативу выразил писатель Сергей Комков. По его словам, заявку в Нобелевский комитет (находится) в Осло он направил еще 9 сентября.

"Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет пошел, и его уже никто не сможет остановить", — написал Комков в своем Facebook.

В Кремле уже отреагировали на данную новость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не произойдет.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", — ответил Песков журналистам.

Отметим, что это уже четвертый раз, когда российского лидера выдвигают на данную престижную премию.

В этот раз награду также предложено присвоить президенту США Дональду Трампу, белорусским оппозиционерам Светлане и Сергею Тихановским и российскому оппозиционеру Алексею Навальному.