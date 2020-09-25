Гражданин Таджикистана избил в Москве двух соотечественников

38-летний таджикистанец избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Гражданин Таджикистана избил земляков на территории посольства своей страны в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Известно, что данный инцидент произошел в четверг: 38-летний гражданин Таджикистана избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

"Один из пострадавших был вынужден обратиться в больницу за помощью. На дебошира был составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ", - говорится в сообщении.

Проводится проверка.