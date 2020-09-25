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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Гражданин Таджикистана избил в Москве двух соотечественников

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200925/15052912/Grazhdanin-Tadzhikistana-izbil-v-Moskve-dvukh-sootechestvennikov.html

38-летний таджикистанец избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Гражданин Таджикистана избил земляков на территории посольства своей страны в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Известно, что данный инцидент произошел в четверг: 38-летний гражданин Таджикистана избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

"Один из пострадавших был вынужден обратиться в больницу за помощью. На дебошира был составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ", - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Теги:
Происшествие, Россия, Россия, Москва, Москва, драка, гражданин Таджикистана, Таджикистан, Таджикистан, таджики



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