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Нападение у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже

У бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже ранили несколько человек ножом

© AFP 2018 / ALAIN JOCARD
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В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии, один человек задержан.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Неизвестные с ножами устроили нападение около бывшего здания французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, пишет РИА Новости.

Один из предполагаемых злоумышленников задержан.

"Около бывшего здания редакции Chalie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", — написал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе.

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Напомним, 7 января 2015 года на редакцию напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки "Аль-Каиды" Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Теги:
Происшествие, ножевое ранение, поножовщина, нож, нападение, Франция, Франция, Париж



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