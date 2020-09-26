20:14 26 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск

Крушение самолета на Украине: число жертв выросло до 26

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1a/15061396.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200926/15061617/Krushenie-samoleta-na-Ukraine-chislo-zhertv-vyroslo-do-26.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия".

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 26 человек, передает РИА Новости со ссылкой на госслужбу по ЧС.

Ранее сообщалось, что погибли 25 граждан, а в медучреждения в тяжелом состоянии были доставлены двое раненых. Позже стало известно, что один из двух выживших курсантов умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)".

Госбюро расследований Украины рассматривает три основные версии крушения Ан-26:

  • техническую неисправность;
  • ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание.

В Минобороны информировали, что "Черные ящики" уже найдены, но еще не извлечены из-под обломков самолета.

© Sputnik / Стрингер
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом

Известно, что разбившийся Ан-26 был произведен 43 года назад. Однако в прошлом году воздушное судно уже направляли на ремонт, после чего срок его эксплуатации планировали продлить еще на два года. При этом командование воздушных сил Украины опровергает планы по капремонту Ан-26 и утверждает, что самолет был готово к полету. 

В связи с крушением Ан-26 в Харьковской области, президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине. 

Напомним: в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области разбился военно-транспортный самолёт Ан-26. Согласно официальной информации МВД Украины, на борту находились 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант. В госслужбе по ЧС уточнили, что одного воспитанника военного училища к полету не допустили.

Теги:
поломка самолета, курсанты, погибшие, Харьков, Украина, Авиакатастрофа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Свободная жизнь: эстетика домов на колесах - фотолента
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ
Коронавирус COVID-19: Россия поделится вакциной со странами ближнего зарубежья
ID-карта вместо паспорта
ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться