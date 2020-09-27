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Обработка машины скорой медицинской помощи после доставки пациентов с подозрением на коронавирус

В Подмосковье обрушился надземный переход: пострадавшие - рабочие из ЦА

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Предварительная причина трагедии в Ступино — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сегодня утром на территории промышленной зоны в Ступинском районе Московской области произошла трагедия - обрушился надземный переход. Количество пострадавших увеличилось до 51, сообщает РИА Новости. В местном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям назвали возможную причину обрушения перехода.

"Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов", — заявили в спасательной службе.

Пострадавшие являются гражданами Кыргызстана. Многие из них получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды, 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и специалисты, которые устанавливают детали и точные произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после ЧП в Ступино.

Теги:
переход, обрушение, Кыргызстан



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