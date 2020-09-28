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Морозы в Москве

В России прогнозируют аномальную погоду зимой

© Sputnik / Евгений Биятов
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Как говорят синоптики, зима будет мягкая, но не такая слякотная и бесснежная, какой она была в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Предстоящая зима в России будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, а февраль в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году, сообщает Гидрометцентр.

В декабре температура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе.

В январе нетипично теплая погода ожидает жителей Волгограда, Самары, Уфы и большей части Северо-Кавказского федерального округа.

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По словам синоптика, это говорит о том, что зима будет мягкая, но не такая слякотная и бесснежная, какой она была в прошлом году, то есть вполне себе благополучная.

Теги:
погода, мороз, холод, зима, Россия, Россия



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