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Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России

© Sputnik / Владимир Астапкович
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При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Нарастание количества заболевших коронавирусом в России,  вероятнее всего, произойдет через две-три недели, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — сказал Тавадян.

По его словам, в строгих мерах изоляции смысла нет.

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В России за 28 сентября выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве  - 2 217. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.

Теги:
Россия, Россия, пандемия, Карантин, коронавирус



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