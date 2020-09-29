Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Нарастание количества заболевших коронавирусом в России, вероятнее всего, произойдет через две-три недели, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — сказал Тавадян.

По его словам, в строгих мерах изоляции смысла нет.

Стало известно, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу >>

В России за 28 сентября выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве - 2 217. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.