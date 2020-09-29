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Сотрудник инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19

В ВОЗ сомневаются в статистике смертности от коронавируса

© Sputnik / Денис Абрамов
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200929/15076653/V-VOZ-somnevayutsya-v-statistike-smertnosti-ot-koronavirusa.html

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, официальные цифры смертности от вируса, скорее всего, ниже реальных показателей.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса, пишет РИА Новости.

"Чтобы вас успокоить, вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что данные цифры не включают все случаи", - сказал Райан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысячи и Индии — 96 тысяч.

Теги:
смерть, пандемия, коронавирус, ВОЗ



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