В ВОЗ сомневаются в статистике смертности от коронавируса

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса, пишет РИА Новости.
"Чтобы вас успокоить, вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что данные цифры не включают все случаи", - сказал Райан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысячи и Индии — 96 тысяч.