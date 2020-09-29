Каннский кинофестиваль пройдет в специальном формате

В программу Special Cannes 2020 войдут четыре фильма из основного конкурса киносмотра, а также короткометражные и студенческие картины.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Каннский кинофестиваль все-таки пройдет, но в специальном формате с 27 по 29 октября, сообщает Hollywood Reporter.

"Мы будем так же рады фестивалю, организованному мэрией Канн в октябре, как нам было грустно пропустить его в мае. Благодаря нашему сотрудничеству фильмы из основного конкурса будут показаны на набережной Круазетт. Так мы сможем побыть в Каннах вместе с местными жителями и всеми профессионалами, с которыми мы работаем каждый год", — заявил президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.

В программу Special Cannes 2020 войдут четыре фильма из основного конкурса киносмотра, а также короткометражные и студенческие картины.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса Каннский фестиваль будет отменен.

Каннский фестиваль окончательно отменили в 2020 году >>

Напомним, в прошлом году на Каннском фестивале был открыт павильон Узбекистана. Впервые национальный павильон республики был представлен на Каннском международном кинофестивале в 2018 году.