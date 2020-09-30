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В Telegram появятся комментарии

© Flickr / Ervins Strauhmanis
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200930/15084479/V-Telegram-poyavyatsya-kommentarii.html

Известно, что новая функция с комментариями работает на основе привязанного к каналу чата в мессенджере.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Telegram появится возможность писать комментарии.

Пока встроенные комментарии к постам видны в бета-версии Telegram для Android.

Примечательно, что новая функция с комментариями работает на основе привязанного к каналу чата. Таким образом, если пользователь оставляет комментарий к записи, он по факту пишет сообщение в чат, не вступая в него.

Если в чате запрещено отправлять сообщения или включен медленный режим - эти ограничения будут также действовать для комментариев.

В Telegram появились видеозвонки >>

Чтобы попробовать новую функцию и включить комментарии на своем канале, нужно привязать к нему чат.

Теги:
технологии, IT-технологии, Социальная сеть, Telegram, Telegram, Telegram



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