В Telegram появятся комментарии

Известно, что новая функция с комментариями работает на основе привязанного к каналу чата в мессенджере.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Telegram появится возможность писать комментарии.

Пока встроенные комментарии к постам видны в бета-версии Telegram для Android.

Примечательно, что новая функция с комментариями работает на основе привязанного к каналу чата. Таким образом, если пользователь оставляет комментарий к записи, он по факту пишет сообщение в чат, не вступая в него.

Если в чате запрещено отправлять сообщения или включен медленный режим - эти ограничения будут также действовать для комментариев.

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Чтобы попробовать новую функцию и включить комментарии на своем канале, нужно привязать к нему чат.