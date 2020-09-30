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В США скончался 91-летний эмир Кувейта

© Sputnik / A. Ignatov
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Sputnik Узбекистан
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Новым эмиром Кувейта назначен наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. При этом работа официальных ведомств приостановлена на три дня, а траур в стране объявлен на 40 дней.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Большинство арабских стран объявили о трехдневном трауре из-за кончины эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха, передает РИА Новости.

Ранее министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, или Сабах IV скончался в США, где он находился на лечении с конца июля после операции.

Новым эмиром Кувейта назначен наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах.

Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром государства Кувейт в соответствии со статьей 4 Конституции, при этом работа официальных ведомств приостановлена на три дня, а траур в стране объявлен на 40 дней.

Теги:
траур, смерть, правительство, Кувейт



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