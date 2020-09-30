Правда ли, что перед встречей с Путиным чиновники проходят 14-дневный карантин

Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с главой государства, отметил Песков.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи, которые ходят вокруг встреч официальных лиц с Владимиром Путина.

В частности, говорилось, что чиновники или топ-менеджеры компаний проходят обязательный двухнедельный карантин перед встречей с президентом.

Каждая ситуация индивидуальна, однако меры безопасности действительно есть, отметил Песков.

"Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве", — заявил представитель Кремля.

По его словам, официальные и должностные лица самостоятельно оценивают возможные риски и принимают решение о карантине.

Песков также рассказал, что в администрации президента не введены строгие меры и особый режим работы из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19.

"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет", — объяснил он.

Песков подчеркнул, что регулярно проводится тестирование всех сотрудников, но "это связано со спецификой работы".