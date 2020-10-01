Какую ошибку совершают россияне, заразившиеся коронавирусом

По словам Зуева, если вам стало плохо - не нужно заниматься самолечением, а необходимо вызвать врача или пойти в поликлинику.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян - нежелание идти к врачу, сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире "Национальной службы новостей".

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", - подчеркнул Зуев.

По его словам, если вам стало плохо - не нужно заниматься самолечением, а вызывайте врача.

Зуев добавил, что основным симптомом коронавируса считается потеря обоняния, однако это может быть признаком таких заболеваний, как ОРВИ или грипп.

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Напомним, за последние сутки в России был зарегистрирован 8 481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса.