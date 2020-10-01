Казахстан с 5 октября приостановит возобновление авиасообщения

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Межведомственная комиссия Казахстана одобрила предложения Министерства здравоохранения об ограничении международного авиасообщения с целью недопущения завоза инфекции из-за рубежа, сообщил глава Минздрава Алексей Цой, пишет РИА Новости.

"В целях предотвращения завоза инфекции в Казахстан межведомственная комиссия согласовала с 5 октября текущего года следующие решения: приостановить возобновление авиасообщения с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турцию", - сказал Цой на брифинге.

По словам министра, для лиц, прибывающих из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, будут установлены следующие обязательные требования: прохождение термометрии, анкетирование, проверка наличия справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток.

При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. После получения результатов лица с положительным результатом будут переводиться в инфекционный стационар, с отрицательным результатом - следовать к месту назначения. Аналогичные требования будут применяться к лицам, пересекающим госграницу на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.