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Аэропорт Астаны

Казахстан с 5 октября приостановит возобновление авиасообщения

© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201001/15095578/Kazakhstan-s-5-oktyabrya-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobscheniya.html

Для лиц, прибывающих из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, будут установлены новые правила.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Межведомственная комиссия Казахстана одобрила предложения Министерства здравоохранения об ограничении международного авиасообщения с целью недопущения завоза инфекции из-за рубежа, сообщил глава Минздрава Алексей Цой, пишет РИА Новости.

"В целях предотвращения завоза инфекции в Казахстан межведомственная комиссия согласовала с 5 октября текущего года следующие решения: приостановить возобновление авиасообщения с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турцию", - сказал Цой на брифинге.

По словам министра, для лиц, прибывающих из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, будут установлены следующие обязательные требования: прохождение термометрии, анкетирование, проверка наличия справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток.

При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. После получения результатов лица с положительным результатом будут переводиться в инфекционный стационар,  с отрицательным результатом - следовать к месту назначения. Аналогичные требования будут применяться к лицам, пересекающим госграницу на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Авиасообщение, Казахстан, Казахстан



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