Из-за непогоды на юго-востоке Франции 8 человек пропали без вести

По словам мэра столицы департамента Приморские Альпы - Ниццы, аэропорт города закрыт из-за непогоды, приостановлена работа всего транспорта. Английская набережная в Ницце также закрыта.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции объявили самый высокий уровень метеоопасности из-за сильных гроз и порывов ветра. Власти призывают граждан оставаться дома, передает РИА Новости.

Сообщается об обрушении моста в коммуне Сен-Мартен-Везуби. По словам мэра столицы этого департамента - Ниццы, аэропорт города закрыт из-за непогоды, приостановлена работа всего транспорта. Английская набережная в Ницце также закрыта.

По последним данным, в настоящее время разыскиваются 11 человек, 8 из них официально числятся пропавшими без вести. В частности, пропали двое пожарных и один жандарм. Предполагается, что пожарных вместе с автомобилем унесло течением после обвала дороги в коммуне Ла-Боллен-Везюби. Предположительно, жандарма в коммуне Сен-Мартен-Везюби также унесло потоками воды.

Напомним, пять лет назад во Франции произошла похожая трагедия. Сильные ливни, обрушившиеся на южные провинции страны, стали причиной гибели 12 человек.

В результате шторма под водой оказались несколько улиц Ниццы и Канн. Три человека погибли в расположенной во французской Ривьере коммуне Биот, когда вода затопила дом престарелых. Еще один человек утонул в Каннах.

Пять человек, предположительно, погибли в своих машинах, когда автомобили застряли в затопленном туннеле.