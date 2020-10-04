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В Кыргызстане проходят выборы в парламент — проголосовали уже 1,3 миллиона граждан

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Зарегистрировано свыше 3,5 миллиона избирателей. Порога явки нет. Если большинство проголосует против всех, в стране проведут повторное голосование.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Кыргызстане проходят парламентские выборы. Голосование проходит на 2 475 участках, из которых 45 находятся за рубежом. 

Они будут открыты до 20:00.

Голосование проходит со строгим соблюдении санитарно-гигиенических требований: на входе в участки у избирателей измеряют температуру, выдают защитные маски, следят за социальной дистанцией.

  • Парламентские выборы в Кыргызстане
    Sputnik
  • Избиратели и член избирательной комиссии на избирательном участке в городе Бишкек.
    Sputnik
  • Парламентские выборы в Кыргызстане
    Sputnik
  • Парламентские выборы в Кыргызстане
    Sputnik
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Sputnik
Парламентские выборы в Кыргызстане

В выборах участвуют 16 политических партий. В парламент пройдут лишь тех из них, которые преодолеют барьер в 7% голосов, а также барьер в 0,7% в каждой из семи областей и в двух крупнейших городах — Бишкеке и Оше.

Между партиями, одержавшими победу, будут распределены 120 парламентских мест, согласно количеству набранных голосов. 

За ходом выборов следят 277 наблюдателей из 43 государств. Большая часть из них — представители стран СНГ, а также наблюдатели от ОДКБ.

Теги:
голосование, выборы, Парламент, Кыргызстан



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