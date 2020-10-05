Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. Также это может быть связано с сейсмической активностью, считает губернатор.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Стало известно, что могло стать причиной загрязнения на побережье Камчатки, об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет РИА Новости.

"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — заявил Солодов.

По его словам, загрязнение вод могло быть также связано с сейсмической активностью.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства.

Напомним, в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

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Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.