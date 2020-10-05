Саудовская Аравия частично открыла Мекку для паломников

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Власти Саудовской Аравии частично отменили запрет на совершение паломничества к исламским святыням, сообщает Daily Sabah.

"После семимесячной паузы из-за пандемии коронавируса в священный для мусульман город Мекка прибыли паломники", - говорится в информации.

По словам издания, местные жители, чей бизнес зависит от паломников, положительно восприняли новость о восстановлении умры. До пандемии более 1,3 тысячи гостиниц и тысячи магазинов работали круглосуточно, обслуживая гостей, которые посещали священные города Мекку и Медину.

Саудовская Аравия разрешила хадж для иностранных граждан >>

Напомним, отмена хаджа в июне не стала неожиданностью: о том, что подготовка к нему приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Саудовской Аравии сообщили еще в апреле. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов после появления этой информации обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. По его словам, то, что по-настоящему важно, — это чистые помыслы и искренние намерения человека.