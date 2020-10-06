Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.

В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН, и это несмотря на то что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", — сказал постпред.

По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом.

"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.

На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что просто предпочли отказаться (от участия Бустани. — Прим. ред.)", — указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — Фернандо Ариаса, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.

Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.

Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.