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Василий Небензя

Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201006/15123498/Zapad-ispugalsya-razoblacheniy-eks-glavy-OZKhO-zayavil-Nebenzya.html

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами для последующей утилизации
© Sputnik / Илья Питалев
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В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.

В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН, и это несмотря на то что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", — сказал постпред.

По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом.

"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.

Сотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды
© AFP 2018 / JOHN THYS
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На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что просто предпочли отказаться (от участия Бустани. — Прим. ред.)", — указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — Фернандо Ариаса, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.

Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.

Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.

Теги:
ООН



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