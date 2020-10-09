Определился лауреат Нобелевской премии мира за 2020 год

Своим выбором Норвежский нобелевский комитет пытался привлечь внимание всего мира к миллионам людей, которые страдают от голода.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, сообщает РИА Новости.

"Премия присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах", - говорится в решении Нобелевского комитета.

Таким образом Норвежский нобелевский комитет пытался привлечь внимание всего мира к миллионам людей, которые страдают от голода.

"Всемирная продовольственная программа играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве, нацеленном на то, чтобы сделать продовольственную безопасность инструментом мира. Она внесла большой вклад в объединение стран ООН с целью противодействия тому, что голод используется как оружие войны и конфликтов", - отметили в комитете.

В прошлом году аналогичную премию получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за свои усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительные инициативы по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей.