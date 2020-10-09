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Нобелевская премия

Определился лауреат Нобелевской премии мира за 2020 год

© Flickr / Adam Baker
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201009/15151970/Opredelilsya-laureat-Nobelevskoy-premii-mira-za-2020-god.html

Своим выбором Норвежский нобелевский комитет пытался привлечь внимание всего мира к миллионам людей, которые страдают от голода.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год, сообщает РИА Новости.

"Премия присуждена за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах", - говорится в решении Нобелевского комитета.

Таким образом Норвежский нобелевский комитет пытался привлечь внимание всего мира к миллионам людей, которые страдают от голода.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год
REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
Нобелевская премия в области медицины вручена за открытие вируса гепатита С

"Всемирная продовольственная программа играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве, нацеленном на то, чтобы сделать продовольственную безопасность инструментом мира. Она внесла большой вклад в объединение стран ООН с целью противодействия тому, что голод используется как оружие войны и конфликтов", - отметили в комитете.

В прошлом году аналогичную премию получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за свои усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительные инициативы по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Теги:
премия, голод, борьба, мир, нобелевский лауреат



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