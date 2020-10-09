Покушение на Атамбаева и режим ЧС: главное о ситуации в Кыргызстане

Атамбаев продемонстрировал отверстия от пуль в своем автомобиле и заявил, что знал о готовящемся покушении. Он уверен, что к покушению на него могут быть причастны силовики.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Действующий президент Кыргызстана принял решение ввести в Бишкеке режим ЧП с 10 октября, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МВД республики.

Установлен особый режим въезда и выезда граждан, отдельным из них запрещено покидать свое жилище. При этом разрешено привлекать к охране порядка подразделения ведомств, отвечающих за вопросы обороны и внутренних дел. Возможен запрет митингов и массовых собраний, нарушители общественного порядка могут быть выдворены из Бишкека.

Тем временем между митингующими в Бишкеке началась потасовка. На площади были слышны выстрелы.

На Алмазбека Атамбаева совершено покушение, заявила его советник Кундуз Жолдубаева. Экс-президент не пострадал.

Позже сам Атамбаев продемонстрировал отверстия от пуль в своем автомобиле и заявил, что знал о готовящемся покушении. Он уверен, что к покушению на него могут быть причастны силовики. При этом Атамбаев пообещал, что несмотря ни на что, он и дальше "будет с народом".

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Как выяснилось позже, в машину бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова тоже стреляли боевыми патронами.

Серьезно пострадал во время потасовки на площади претендент на кресло премьера Кыргызстана. Очевидцы говорят, что Тилека Токтогазиева ударили по голове, сейчас он под наблюдением медиков.

Парламент Кыргызстана проведет заседание завтра в 12.00 по местному времени.

Рассмотрят вопрос утверждения режима ЧП в Бишкеке и кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-спикер Аида Касымалиева.