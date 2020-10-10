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Нагорный Карабах: смогут ли Азербайджан и Армения прекратить огонь и договориться?

Ереван и Баку договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Sputnik/RUPTLY/ TV/Государственные учреждения Азербайджана и Армении
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Переговоры по Карабаху в Москве стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Они продлились свыше 10 часов.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Москве по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, информируют в РИА Новости.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам проведенного мероприятия Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Режим перемирия вступает в силу с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста", - указано в сообщении.

Отмечено, что переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет — они продлились свыше 10 часов.

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Напомним: в ночь на 27 сентября на территории Нагорного Карабаха резко обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции. 

Теги:
Москва, перемирие, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



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