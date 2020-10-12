СМИ: препарат, которым Трампа лечат от COVID-19, может повлиять на его психику

О том, что супружеская чета заразилась коронавирусом, стало известно 2 октября. Тогда лечащий врач Трампа заявлял, что и президент и его супруга чувствуют себя хорошо и глава Белого дома продолжит выполнять свои обязанности "без каких-либо перебоев".

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Препараты, которыми президент США Дональд Трамп лечится от COVID-19, могут привести к непоправимым изменениям психики и повлиять на адекватность принимаемых решений. В частности, которые касаются применения ядерного оружия, пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

Речь идет о лекарстве "Дексаметазон", который, как мы уже писали ранее, очень опасен при легких и средних формах COVID-19.

Опасность состоит не только в том, что препарат мешает собственной иммунной системе бороться с болезнью и вызывает необратимые изменения в организме, но и в том, что он действительно может менять психику человека.

Так, специалисты утверждают, что "Дексаметазон" может вызывать чувство эйфории, резкие приливы энергии, ощущение неуязвимости и превратить человека в параноика.

Специалисты, мнением которых поинтересовались в The New York Times, заявили о том, что поведение Трампа действительно изменилось после заболевания COVID-19. В частности, усилилась склонность главы Белого дома к непредсказуемым поступкам и заявлениям.

Ряд экспертов полагают, что в один прекрасный момент Трамп может отдать приказ о начале ядерных атак, и вся надежда будет возлагаться на военный штаб, который этот приказ не выполнит.