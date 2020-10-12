В России разработают космический ядерный буксир для полетов к другим планетам

В 2030 году страна планирует запустить на орбиту космический ядерный буксир для проведения летных испытаний.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. "Роскосмос" займется разработкой космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы. На этот проект выделят 4,2 миллиарда рублей.

Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ планируют построить на космодроме Восточный. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год. Космический ядерный буксир будет запущен на орбиту для проведения летных испытаний.

Затем планируется приступить к серийному производству и коммерческому использованию этого аппарата.