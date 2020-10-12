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В России разработают космический ядерный буксир для полетов к другим планетам

© AFP 2018 / M. KORNMESSER
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201012/15164634/V-Rossii-razrabotayut-kosmicheskiy-yadernyy-buksir-dlya-poletov-k-drugim-planetam.html

В 2030 году страна планирует запустить на орбиту космический ядерный буксир для проведения летных испытаний.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. "Роскосмос" займется разработкой космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы. На этот проект выделят 4,2 миллиарда рублей.

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© Foto : NASA Goddard Space Flight Center
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Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ планируют построить на космодроме Восточный. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год. Космический ядерный буксир будет запущен на орбиту для проведения летных испытаний.

Затем планируется приступить к серийному производству и коммерческому использованию этого аппарата.

Теги:
планеты, Космос, Россия



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