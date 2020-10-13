Facebook ввел запрет на публикации с отрицанием холокоста — это мера для молодежи

Facebook приводит данные опроса населения США в возрасте 18-39 лет, согласно которому каждый десятый американец считает евреев виновными в холокосте, а две трети не знают о миллионах погибших.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Соцсеть Facebook объявила о новом правиле, которое касается публикаций, связанных с событиями 1940-х годов.

Теперь любой контент, отрицающий холокост или искажающий факты о нем, будет удаляться. Об этом говорится в официальном заявлении Facebook.

Руководство соцсети объяснило свое решение ростом числа случаев антисемитизма в мире и "вызывающим тревогу уровнем неосведомленности о холокосте". Особенно это касается молодого поколения.

По данным Facebook, среди американцев в возрасте 18-39 лет был проведен опрос, который выявил следующее: почти четверть опрошенных убеждены, что холокост — это выдумки и событие, гораздо преувеличенное в масштабах.

Как же будут бороться с антисемитским контентом: Facebook будет перенаправлять пользователей, ищущих сведения о холокосте, на страницы "авторитетных источников", где можно будет прочитать "достоверную информацию" об ужасных событиях военного времени.

"С ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем контент, отрицающий холокост или искажающий информацию о нем", — заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, сейчас платформа уже активно блокируют любые публикации, в которых восхваляются преступления "преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая холокост".