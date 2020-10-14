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В Москве возобновят бесплатный проезд в транспорте для школьников 1-5 классов

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Данные послабления не касаются старшеклассников: для них бесплатный проезд в общественном транспорте все еще приостановлен.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о небольших послаблениях для жителей столицы. В основном, они касаются учащихся общеобразовательных учреждений.

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Так, транспортные карты для школьников 1-5 классов будут разблокированы. Однако бесплатный проезд для старшеклассников по-прежнему приостановлен. 

Кроме того, Собянин оценил эффект от двухнедельных школьных каникул, которые ранее были введены во всех образовательных учреждениях для сдерживания роста заболеваемости. 

По словам мэра, данные меры пошли на пользу: за последние дни доля детей среди заболевших COVID-19 снизилась с 19% до 11%.

Также столичная администрация объявила о переводе всех московских старшеклассников (6-11 классы) на ближайшие 2 недели в дистанционный режим обучения. В школы с 19 октября вернутся только учащиеся 1-5 классов. 

Собянин объявил и о других мерах, которые призваны снизить уровень заболеваемости детей: так, до 1 ноября "для сокращения количества контактов" не будут работать государственные кружки и секции.

Ранее мэр Москвы назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Теги:
школьники, школа, Сергей Собянин, Россия, Москва



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