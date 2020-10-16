Как лидеры Армении и Азербайджана оценивают ситуацию в Карабахе — видео

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не утихает даже после достигнутых в Москве договоренностей. Баку и Ереван придерживаются своих позиций, упрекая друг друга в нарушении перемирия.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев провел интервью с обоими лидерами, задав каждому из них по шесть одинаковых вопросов и предоставив одинаковое время на ответ. Это позволило выслушать позиции двух противоборствующих сторон по ключевым аспектам:
- Как оценивают результаты военных действий в Карабахе с момента обострения конфликта?
- Готовы ли к поиску компромисса?
- Участвуют ли в конфликте иностранные наемники?
- В чем видят базовые принципы урегулирования?
- Как хотели бы остаться в истории?
Также у каждого из спикеров была возможно обратиться к россиянам или добавить что-то от себя помимо ответов, на поставленные вопросы.
Ответы на вопросы президента Азербайджана Ильхама Алиева
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