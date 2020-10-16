Как лидеры Армении и Азербайджана оценивают ситуацию в Карабахе — видео

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев взял параллельное интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева и у премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не утихает даже после достигнутых в Москве договоренностей. Баку и Ереван придерживаются своих позиций, упрекая друг друга в нарушении перемирия.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев провел интервью с обоими лидерами, задав каждому из них по шесть одинаковых вопросов и предоставив одинаковое время на ответ. Это позволило выслушать позиции двух противоборствующих сторон по ключевым аспектам:

Как оценивают результаты военных действий в Карабахе с момента обострения конфликта?

Готовы ли к поиску компромисса?

Участвуют ли в конфликте иностранные наемники?

В чем видят базовые принципы урегулирования?

Как хотели бы остаться в истории?

Также у каждого из спикеров была возможно обратиться к россиянам или добавить что-то от себя помимо ответов, на поставленные вопросы.

Ответы на вопросы президента Азербайджана Ильхама Алиева

Ответы на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна.