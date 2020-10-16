В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции

При президентстве Трампа против РФ были введены по меньшей мере 46 различных санкций.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В России почти не осталось того, на что можно наложить санкции, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям", — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что сдерживание развития РФ является твердой позицией Штатов. Данная стратегия носит комплексный характер и ограничивает сотрудничество двух сторон.

Глава государства напомнил, что после вступления Трампа в должность отношения РФ и США значительно ухудшились. Это видно и по количеству различных экономических ограничений, которые вводила американская сторона.

"46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих", — отметил Путин.

Самые последние ограничения связаны с инцидентом с Алексеем Навальным.

Новый пакет антироссийских санкций, внесенный в качестве предложения американскими сенаторами, предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые, по мнению авторов документа, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией.