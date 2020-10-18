ЦИК Кыргызстана назвала новую дату парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия попросила парламент в короткие сроки рассмотреть поправки в законодательство о голосовании.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана назвали новую предположительную дату проведения парламентских выборов, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу местной ЦИК.

В Центризбиркоме считают, что 20 декабря - целесообразная дата, поскольку остается достаточно времени, чтобы подвести официальные итоги голосования до конца года.

При этом до назначения повторных выборов следует обеспечить правовые условия для расширения представительства политических сил в парламенте, подчеркнули в комиссии.

В числе нововведений, - снижение избирательного порога и избирательного залога, изменение порядка применения права на смену избирательного адреса, законодательное регулирование участия в повторных выборах партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов голосования 4 октября.

Согласно действующему в Кыргызстане закону, если выборы признаны недействительными или несостоявшимися, ЦИК в течение месяца должна назначить повторное голосование.

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. Итоги подвели через два дня. Явка избирателей составила 56,5%. По данным ЦИК республики, победили две проправительственные партии "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан"), а также две центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные фракции не набрали и 7%.

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После объявления результатов в Бишкеке начались протесты сторонников партий, не попавших в парламент. Позже ЦИК Кыргызстана признала прошедшие выборы недействительными и объявила о проведении нового голосования, а действующий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.