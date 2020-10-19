Ученые нашли новые признаки жизни на Венере — она становится обитаемой

В сентябре исследователи обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который также может указывать на то, что она не является необитаемой, как это принято считать.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Астрономы нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин. Это может указывать на то, что планета на самом деле обитаема, на ней развивается жизнь.

Об этом заявил ученый Ариджит Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии в своей статье, опубликованной на портале arXiv.

"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", — говорится в исследовании.

Глицин обнаружили при помощи Атакамской большой антенной решетки.

Специалисты использовали радиотелескоп и заметили в средних широтах Венеры характерную линию поглощения данного элемента на частоте 261.87 ГГц.

При этом сигнал был более выражен в районе экватора.

Многие ученые сходятся во мнении, что это открытие свидетельствует о том, что в атмосфере планеты развиваются ранние формы жизни.

Ранее специалисты обнаружили в облаках газ фосфин — это еще один признак того, что Венера становится обитаемой.