В России новый рекорд по заболеваниям COVID-19

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), а также Московской (466), Нижегородской (292) и Ростовской (289) областях.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В России выявили 15 982 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 982 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 184 (26,2%) без клинических проявлений", - говорится в информации.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), а также Московской (466), Нижегородской (292) и Ростовской (289) областях.

В Москве могут ввести QR-коды для посещения магазинов, салонов красоты и ресторанов >>

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 5 328 пациентов, 179 скончались в результате осложнений.

Напомним, всего в России зафиксировано 1 415 316 случаев коронавируса, из которых 1 075 904 человека выздоровели, 24 366 – умерли.