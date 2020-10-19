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В России новый рекорд по заболеваниям COVID-19

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201019/15210199/V-Rossii-novyy-rekord-po-zabolevaniyam-COVID-19.html

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), а также Московской (466), Нижегородской (292) и Ростовской (289) областях.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В России выявили 15 982 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 982 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 184 (26,2%) без клинических проявлений", - говорится в информации.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (5 376), Санкт-Петербурге (686), а также Московской (466), Нижегородской (292) и Ростовской (289) областях.

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Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 5 328 пациентов, 179 скончались в результате осложнений.

Напомним, всего в России зафиксировано 1 415 316 случаев коронавируса, из которых 1 075 904 человека выздоровели, 24 366 – умерли.

 

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва



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