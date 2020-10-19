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Глава МИД РФ высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Ruptly
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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (25)
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По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, совместно с Ереваном и Баку Россия продолжает разрабатывать механизм, который позволит установить контроль за прекращением огня в Карабахе.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию в Карабахе, где, несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, продолжаются военные столкновения.

Российский министр признался, что надежды после встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве не оправдались. Несмотря на достигнутые договоренности, бои продолжились. Этот факт Лавров назвал неприемлемым.

Дипломат призывает стороны прекратить конфронтационную риторику и остановить боевые действия.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, совместно с Ереваном и Баку Россия продолжает разрабатывать механизм, который позволит установить контроль за прекращением огня в Карабахе.

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Нужно побудить стороны конфликта согласовать положения, которые позволят стабилизировать обстановку и разблокировать экономические связи, подчеркнул Сергей Лавров.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха вновь резко обострился.

Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (25)
Теги:
Сергей Лавров, война, Нагорный Карабах, перемирие, Армения, Азербайджан



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