В России появилась страховка по реабилитации для тех, кто переболел COVID-19

В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В РФ появилась услуга страхования на случай реабилитации после перенесенного коронавируса, рассказали в компании "Росгосстрах жизни".

У страховки есть три уровня, самый дорогой них включает в себя не только восстановление после COVID, но также после инсульта или травмы головы.

Фиксированной программы реабилитации нет, каждая из них назначается медиками индивидуально. Однако в любой из пакетов услуг обязательно входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры.

Также пациент может взять сеансы психотерапевта.

Как утверждают эксперты, подобные страховки набирают популярность: их можно добавить, к примеру, к онкострахованию или сделать бонусом к страхованию имущества.

Ранее в разгар пандемии для граждан страны и корпоративных клиентов стали запускать программы защиты от COVID-19. Востребованность таких полисов также растет.

Отметим, что в РФ продолжает стремительно расти чисто инфицированных: всего вирус выявили у 1,42 миллиона россиян, выздоровели — 1,08 миллиона, скончались — 24 366.