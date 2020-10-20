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Астероид в космосе на фоне земли. Иллюстративное фото

К Земле приближается астероид размером с холодильник — он может упасть 2 ноября

NASA
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201020/15216379/K-Zemle-priblizhaetsya-asteroid-razmerom-s-kholodilnik--on-mozhet-upast-2-noyabrya.html

Космический камень несется к нашей планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Второго ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Такой вывод сделал астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон.

По его словам, небесное тело 2018VP1 приближается к планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час и пересечет ее орбиту буквально за день до президентских выборов в США. 

Между тем ученый предупредил: волноваться по поводу астероида не стоит, поскольку его размер слишком мал для того, чтобы причинить вред.

"Если конец света наступит в 2020 году, это произойдет не по вине астероида", — пошутил Тайсон.

По данным NASA, вероятность, что космическое тело войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41%. По прогнозам ученых, астероид пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты.

Он был открыт 3 ноября 2018 года. Специалисты отнесли его к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.

Теги:
Земля, планета, Космос, астероид



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