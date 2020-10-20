К Земле приближается астероид размером с холодильник — он может упасть 2 ноября

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Второго ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Такой вывод сделал астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон.
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Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
По его словам, небесное тело 2018VP1 приближается к планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час и пересечет ее орбиту буквально за день до президентских выборов в США.
Между тем ученый предупредил: волноваться по поводу астероида не стоит, поскольку его размер слишком мал для того, чтобы причинить вред.
"Если конец света наступит в 2020 году, это произойдет не по вине астероида", — пошутил Тайсон.
По данным NASA, вероятность, что космическое тело войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41%. По прогнозам ученых, астероид пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты.
Он был открыт 3 ноября 2018 года. Специалисты отнесли его к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.