К Земле приближается астероид размером с холодильник — он может упасть 2 ноября

Космический камень несется к нашей планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Второго ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Такой вывод сделал астрофизик из США Нил Деграсс Тайсон.

По его словам, небесное тело 2018VP1 приближается к планете со скоростью более 40,2 тысячи километров в час и пересечет ее орбиту буквально за день до президентских выборов в США.

Между тем ученый предупредил: волноваться по поводу астероида не стоит, поскольку его размер слишком мал для того, чтобы причинить вред.

"Если конец света наступит в 2020 году, это произойдет не по вине астероида", — пошутил Тайсон.

По данным NASA, вероятность, что космическое тело войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41%. По прогнозам ученых, астероид пролетит в 384 тысячах километров от нашей планеты.

Он был открыт 3 ноября 2018 года. Специалисты отнесли его к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.