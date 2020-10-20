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В Москве за за пассажирами будут следить через смартфоны

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Узбекистан
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Такая система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Власти Москвы будут следить за передвижениями горожан через смартфоны, следует из данных портала Госзакупки.

Речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Начальная цена контракта составляет 155,2 млн руб.

"Приборы установят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут использовать MAC-адреса — присваиваемые гаджету при производстве идентификаторы — для сбора информации о перемещениях граждан. Для этого задействуют Bluetooth и Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Известно, что данная система начнет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. Эта информация будет отправляться в Единый центр хранения данных департамента информационных технологий Москвы.

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Такая система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта.

 

Теги:
смартфон, телефон, мобильный телефон, Москва, Москва, Россия, Россия



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